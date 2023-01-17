Населенное место

Блиновщина, ф. (Зубкова), р. Янка, жит. 30 (15 м. 15 ж.), дес. 89, у. гор. 79 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Новодруцк 46 в.