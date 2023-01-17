село Великая Снетинка, село Великая Снетинка, Київська область (на 2018) — Familio

Великая Снетинка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Фастовская волость
414. Великая Снетинка, село бывшее государственное, дворов 373, жителей 2169, церковь православная, школа, 3 питейных дома, 5 вод. и 5 ветряных мельниц, крпрш.

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Фастовская волость
Снетинка Великая село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11605Велика Снітинкаселоцентр сільської радир-н Фастівськийсільрада Великоснітинська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close