посёлок Кумора, посёлок Кумора, Северо-Байкальский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Кумора

Северо-Байкальский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Баргузинский округ, Верхнеангарское отдельное сельское общество
367Коморское сел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Северо-Байкальский район
202976Куморапосёлок55°53'с.ш.111°12'в.д.N-49-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Северо-Байкальский муниципальный район, Сельское поселение Куморское эвенкийское
81645422101п Куморапоселок
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