село Крутицы, село Крутицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Крутицы

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3275Крутицы, с. каз.при рч. Крутицах.2810203781849Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Крутицкая волость
1289. Крутицы, село бывшее государственное, при речке Крутице, дворов 256, жителей 1798, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная, школа, 2 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
840Крутицысело54°15'с.ш.40°46'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Задубровское сельское поселение
61658430106с Крутицысело
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