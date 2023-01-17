Иванишки
Воложинский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Морги (Мостище), з. (Венцлавовичей), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 10, у. гор. 22 в., вол. пр., 9 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Солы 46 в.
Мостище, з., жит. 151 (83 м. 68 ж.), дес. 348 раз. см. пред.
Мостище (Иванишки), жит. 26 (17 м. 9 ж.), дес. 20, раз. см. пред.
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Иванишки1