Населенное место

Морги (Мостище), з. (Венцлавовичей), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 10, у. гор. 22 в., вол. пр., 9 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Солы 46 в.

Мостище, з., жит. 151 (83 м. 68 ж.), дес. 348 раз. см. пред.