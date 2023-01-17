село Новоселки, село Новоселки, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Новоселки

Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
530Новоселки, сц. вл.при рч. Тарлейке.455120527528
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Апраксинская волость
221. Новоселки (Новая Деревня), деревня бывшая владельческая, при речке Турлейке, дворов 155, жителей 1012

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Чамзинский район
75906Новоселкисело54°32'45°43'N-38-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, Мичуринское сельское поселение
89657445126с Новоселкисело
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