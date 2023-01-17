слобода Подгородная Слобода, слобода Подгородная Слобода, Мало-Архангельский уезд, Орловская губерния (на 1886) — Familio

Подгородная Слобода

Мало-Архангельский уезд, Орловская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
2935Подгородная Слобода, каз.при руч. Ржавце.½1135613001465Заводов кирпичных 3. Маслобоень 16. Мельниц 13.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Мало-Архангельская волость
950. Подгородная Слобода, деревня бывшая государственная, дворов 412, жителей 2660, волостное правление
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