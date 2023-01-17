деревня Демешкин Перевоз, деревня Демешкин Перевоз, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Демешкин Перевоз

Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Выскатская волость
Демешкин Перевоз дер. 291 стан29141 участок26станция Вейно.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район
196006Демешкин Перевоздеревня59°01'28°02'O-35-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Гостицкое сельское поселение
41642424116д Демешкин Перевоздеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close