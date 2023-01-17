село Малая Чернявка, село Малая Чернявка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Малая Чернявка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Чернявская (Мало-) волость
278. Малая Чернявка, село бывшее владельческое, при ручье Мурованке, дворов 92, жителей 740, волостное правление (уездный город в 33 верстах), церковь православная, лавка Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Мало-Чернявская волость
Чернявка Малая село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7929Мала Чернявкаселоцентр сільської радир-н Ружинськийсільрада Малочернявська
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