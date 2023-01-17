посёлок Полевшина, посёлок Полевшина, Истра, Московская область (на 2019) — Familio

Полевшина

Истра, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
3067Половщина (Никольское, Малинки), с. вл.при р. Малинке.2651Церковь православная 1. Населено только летом.
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Еремеевская волость
С-цо Полевщина2611платформа Истра. 6Имение Карпова, земское училище и богадельня.
Имение В. Ф. Джунковского при с-це Полевщина 2611Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога, платформа Истра. 6

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Истра
62691Полевшинапосёлок55°58'с.ш.36°51'в.д.N-37-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Истра
46733000620п Полевшинапоселок
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