село Шигаево, село Шигаево, Ковалинская волость, Казанский уезд (на 1914) — Familio

Шигаево

Ковалинская волость, Казанский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Ковалинская волость
135. Ковали (Шигаево, Вознесенское), село бывшее владельческое, при речке Солонице, дворов 55, жителей 338, церковь православная, лавка, винокуренный завод, солодовня

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Ковалинская волость
с. Шигаево, Ковалинской см. Ковали-Вознесенское.
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