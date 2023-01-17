Шигаево
Ковалинская волость, Казанский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
135. Ковали (Шигаево, Вознесенское), село бывшее владельческое, при речке Солонице, дворов 55, жителей 338, церковь православная, лавка, винокуренный завод, солодовня
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Шигаево, Ковалинской см. Ковали-Вознесенское.Показать скан