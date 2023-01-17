Шахово
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2891Шахов, хут. каз.при колодцах и ключах.502556229235Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
755. Шахов, хутор бывший государственный, дворов 74, жителей 595
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13660Шаховеселор-н Троїцькийсільрада Привільська