деревня Редриковы Горы, деревня Редриковы Горы, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Редриковы Горы

Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
817Редриковы Горы, д. каз.при р. Дубне.203031102107
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Александровский уезд, Редриковская волость
224. Редриковы Горы, деревня бывшая государственная, дворов 28, жителей 201, волостное правление (уездный город в 22 верстах), лавка, трактир. В 13 верстах — бумажн. ф. В Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Рогачевская волость
748Редриковы Горы деревня280381402011

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Сергиево-Посадский район
42187Редриковы Горыдеревня56°27'с.ш.38°23'в.д.O-37-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, Березняковское сельское поселение
46615406216д Редриковы Горыдеревня
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