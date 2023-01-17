деревня Погост, деревня Погост, Холмогорский район, Архангельская область (на 2018) — Familio

Погост

Холмогорский район, Архангельская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Емецкая волость
507. Иваченское (Наволок), село бывшее государственное, при речке Ваймуге, дворов 27, жителей 189, 3 церкви православные

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
84467Погостдеревня63°28'с.ш.41°43'в.д.P-37-024
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