деревня Козловичи, деревня Козловичи, Зельвенский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Козловичи

Зельвенский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Костровичская волость
500. Козловичи, село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 304, церковь православная, питейный дом

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Костровичская волость
КозловичиДеревня510631210Слоним

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Зельвенский район, Сынковичский сельсовет
д Козловичи168

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Зельвенский район, Сынковичский сельсовет
д. Козловичи101
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