деревня Транишкяй, деревня Транишкяй, Molėtų rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Транишкяй

Molėtų rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Янишская волость
Тронишки, з. (Лопапинского), жит. 12 (8 м. 4 ж.), дес. 35, у. гор. 55 в., вол. 5 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Подбродье 21 в.
Тронишки, з., жит. 10 (7 м. 3 ж.), дес. 17, у. гор. 51 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Подбродье 21 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Molėtų rajono savivaldybė, Inturkės seniūnija
Traniškių k.
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