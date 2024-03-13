деревня Николаевка, деревня Николаевка, Алексеевская волость, Самарский уезд (на 1910) — Familio

Николаевка

Алексеевская волость, Самарский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Алексеевская волость
Д. Николаевка. Б. помещ. Рус. Правосл.19Р. Падовка41411440172164
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