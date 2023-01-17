местечко Людвиполь, местечко Людвиполь, Ровенский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Людвиполь

Ровенский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
местечко
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Селищская волость
1768. Людвигпол, местечко бывшее владельческое, при реке Случе, дворов 4, жителей 37 (частн. лиц 830), церковь православная, клдб. ктлч. чсвн., синагога, 3 еврейских моли Показать все
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