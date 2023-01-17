хутор Покладов, хутор Покладов, Алексеевский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Покладов

Алексеевский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
403Покладов, хут. вл.при рч. Иванах (Ивановой).201292376376
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Алейниковская волость
104. Покладов (Иваны), хутор бывший владельческий, при речке Иванах, дворов 102, жителей 863

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Алексеевский район
133948Покладовхутор50°29'38°44'M-37-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Алексеевский
14710000471х Покладовхутор
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