Покладов
Алексеевский, Белгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
403Покладов, хут. вл.при рч. Иванах (Ивановой).201292376376Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
104. Покладов (Иваны), хутор бывший владельческий, при речке Иванах, дворов 102, жителей 863
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
133948Покладовхутор50°29'38°44'M-37-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14710000471х Покладовхутор