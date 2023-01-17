Юманзары
Канашский район, Чувашская Республика (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2693Шакулова (Юманзар), д. каз.при оврагах Абыше.551769240243Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1293. Шакулово (Ср. Шакулово, Архангельское), село бывшее государственное, при речках Уте и Ургузке, дворов 56, жителей 274, церковь православная, больница, базар по четв Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Шакулова-Юманзары, Нов.-Мамеев.чуваши840Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
141388Юманзарыдеревня55°26'с.ш.47°36'в.д.N-38-024