№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

275. Марьинское, село бывшее владельческое, при речке Корбе, дворов 6, жителей 35, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная. В 8 верстах — т

Название селения Положение Железная дорога, шоссе, торговая дорога Вёрст до уездного города Дворов (на 1907 год) Душ обоего пола (на 1907 год) Мужчин (на 1897 год) Женщин (на 1897 год) Обоего пола (на 1897 год) Фабрики, заводы и прочие промышленные заведения Преобладающий промысел (кроме земледелия)