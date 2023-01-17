деревня Нижняя Ушма, деревня Нижняя Ушма, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нижняя Ушма

Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Балтасинская волость
40. Н. Ушма, деревня бывшая государственная, при речке Ушме, дворов 41, жителей 263, часовня

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Балтасинская волость
Ушма Нижняя (1-я), Балтасинск.русские и вотякиВместе с с. Лызи Малые и д. Ушма Верхняя (3-я).
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Нижняя УшмаНижняя УшмаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Балтасинский район
189074Нижняя Ушмадеревня56°20'50°09'O-39-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Балтасинский муниципальный район, Малолызинское сельское поселение
92615428116д Нижняя Ушмадеревня
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