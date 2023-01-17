Мошевое
Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
280. Мошевое, село бывшее владельческое, дворов 39, жителей 276, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, ветряная мельница. В 6 вер Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мошевское народное училищепроселочнойруч. Мошевканасл. дв. Н. Д. Булгакова, пр. 11—Мошевского пр. 18065
2Село Мошевоепроселочнойруч. МошевкаМошевск. с. общ. церк. земли65 1220 2244 1Мошевского пр. 18665
3Мошевское вол. правл. проселочнойруч. МошевкаМошевск. с. общ. церк. земли—4—Мошевского пр. 18665
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Мошевое277
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Мошевое123