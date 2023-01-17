деревня Мошевое, деревня Мошевое, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Мошевое

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Мошевская волость
280. Мошевое, село бывшее владельческое, дворов 39, жителей 276, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, ветряная мельница. В 6 вер Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Мошевская волость
1Мошевское народное училищепроселочнойруч. Мошевканасл. дв. Н. Д. Булгакова, пр. 11Мошевского пр. 18065
2Село Мошевоепроселочнойруч. МошевкаМошевск. с. общ. церк. земли65 1220 2244 1Мошевского пр. 18665
3Мошевское вол. правл. проселочнойруч. МошевкаМошевск. с. общ. церк. земли4Мошевского пр. 18665

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Бороньковский сельсовет
д Мошевое277

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Бороньковский сельсовет
д. Мошевое123
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