деревня Ворыгинская, деревня Ворыгинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Ворыгинская

Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2555Воронинская (Севчуга), д. удел.при рч. Сивчуге.40½4392331
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость
357. Ворыгинская (Севчуга), деревня бывшая удельная, при речках Кулое и Севчуге, дворов 14, жителей 94, дегтярный завод

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость
1515Ворыгинская, (Савчуга)Лиходиевское.Воскресенский-Лиходиевскийбывшие удельные3620144243

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Вельский район
71192Ворыгинскаядеревня60°52'с.ш.42°27'в.д.P-38-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Вельский муниципальный район, Верхнеустькулойское сельское поселение
11605408116д Ворыгинскаядеревня
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