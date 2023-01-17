деревня Станкеевка, деревня Станкеевка, Кормиловский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Станкеевка

Кормиловский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Сыропятская волость
Станкеевский (Аксеновский) пос., при колодц., на прос. дор.61318012328

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Кормиловский район
116754Станкеевкадеревня54°56'с.ш.73°57'в.д.N-43-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Кормиловский муниципальный район, Черниговское сельское поселение
52623425116д Станкеевкадеревня
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