деревня Лисичино, деревня Лисичино, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Лисичино

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Лисичинская волость
493. Лисичино, село бывшее владельческое, при реке Эссе, дворов 32, жителей 197, волостное правление, церковь православная, школа

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Лисичинская волость
1Село Лисичино, в нем Лисичинское вол. пр. почтовойр. ЭссыЛисичинск. с. о. церк. земли50150145Лисичинского пр. 12757

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район, Яновщинский сельсовет
д Лисичино65

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Холопеничский сельсовет
д. Лисичино46
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