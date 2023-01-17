село Высотино, село Высотино, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Высотино

Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
91Высотина, д. каз.при рч. Большом Бузиме и ключе безымянном.70871254202Часовня православная 1.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Сухобузимская волость
1657Высотина, д., на рч. Большом Бузиме; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; хлеб.-з. маг.1083843808

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Сухобузимский район
137880Высотиносело56°33'93°25'O-46-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, Сельское поселение Высотинский сельсовет
4651407101с Высотино#Н/Д
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