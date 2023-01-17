хутор Лочи, хутор Лочи, Svariņu pagasts, Krāslavas novads (на 2019) — Familio

Лочи

Svariņu pagasts, Krāslavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Вайводовская волость
65ЛоцыкорчмаколодецБукмуйжского, римско-католическогоА. Таргонскому, двор. , кат.2
71ЛоцыдеревняколодецБукмуйжского, римско-католическогоБересневскому сельскому обществу18

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Krāslavas novads, Svariņu pagasts
Ločiagrāk Krāslavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=122016
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