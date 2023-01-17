село Веселовка, село Веселовка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Веселовка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
2126Веселовка (Сахайдакова), сц. вл.при р. Виси.802555170160
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Веселовская волость
393. Веселовка (Сагайдоковка), сельцо бывшее владельческое, при речке Большой Высе, дворов 61, жителей 317, волостное правление (уездный город в 35 верстах). В 14 верстах Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12435Веселівкаселоцентр сільської радир-н Новомиргородськийсільрада Веселівська
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