Населенное место

Пликовичи, ф., (Белеаича), жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 75, у. гор. 7 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Молодечно 28 в.

Пликовичи, о. (Белевича), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 20, у. гор. 10 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Молодечно 31 в.

Пликовичи, ф. (Белевича), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 20, у. гор. 11 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 38 в., ст., ст. ж. д. Молодечно 32 в.