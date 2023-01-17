Пликовичи
Вилейский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Пликовичи, ф., (Белеаича), жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 75, у. гор. 7 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Молодечно 28 в.
Пликовичи, о. (Белевича), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 20, у. гор. 10 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Молодечно 31 в.
Пликовичи, ф. (Белевича), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 20, у. гор. 11 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 38 в., ст., ст. ж. д. Молодечно 32 в.
Пликовичи, д., жит. 167, (83 м. 84 ж.), дес. 134, у. гор. 8 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 35 я , ст. ж. д. Молодечно 26 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Пликовичи17
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Пликовичи25