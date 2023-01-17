деревня Крайние Шешмары, деревня Крайние Шешмары, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Крайние Шешмары

Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Васильский уезд
1747Крайняя Шешмара (Шешмары, Дмитриево), д. каз.при рч. Шешмарке.14станов. кварт.146430431
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Горномарийский район
199888Крайние Шешмарыдеревня56°08'46°11'O-38-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Горномарийский муниципальный район, Микряковское сельское поселение
88608450141д Крайние Шешмарыдеревня
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