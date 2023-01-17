станица Саратовская, станица Саратовская, город Горячий Ключ, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Саратовская

город Горячий Ключ, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Закубанский уезд
4727Саратовская станицана левом берегу р. Псекупса15225225755680малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, город краевого подчинения Горячий Ключ
160387Саратовскаястаница44°42'00"39°13'00"L-37-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, город Горячий Ключ
3709000206ст-ца Саратовская#Н/Д
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