деревня Солза, деревня Солза, Северодвинск, Архангельская область (на 2019) — Familio

Солза

Северодвинск, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Архангельский уезд
169Солозское (Солза), с.при р. Солзе50½2240107115Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Архангельский уезд, Сюземская волость
65. Солзенское, село бывшее государственное, при речке Солзе, дворов 51, жителей 277, церковь православная пчт. ст., 2 лавки, смолок.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, город областного подчинения Северодвинск
106444Солзадеревня64°32'с.ш.39°32'в.д.Q-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Северодвинск
11730000146д Солзадеревня
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