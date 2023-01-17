деревня Малый Приклон, деревня Малый Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Малый Приклон

Меленковский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Меленковский уезд
3122Приклон малый (Марков Приклон), д. каз.при рч. Елховке.22245866
Показать скан

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Меленковский уезд, Архангельская волость
3501Малый Приклон деревня22538132313
3502Поселок при руднике близ деревни Малого Приклона41132312

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Меленковский район
4493Малый Приклондеревня55°20'41°35'N-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Меленковский муниципальный район, Даниловское сельское поселение
17642424141д Малый Приклондеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close