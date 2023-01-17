деревня Рабежа, деревня Рабежа, Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Рабежа

Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Полновская волость
425. Робежо, село бывшее государственное, при реке Робежке, дворов 51, жителей 241, волостное правление (уездный город в 48 верстах), церковь православная, 2 лавки. В 16 Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Рабежская волость
45Рабежа (с.)3-го стана, 3-го зем. уч.Рабежского595519818538350+1земледелиелесные заработкиручей Рабежка.Церк.-пр. школа, волостное правление, земская конная станция, фельдшерский пункт, кв. полиц. ур.,мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Демянский район
59851Рабежадеревня57°35'00"33°13'00"O-36-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Демянский муниципальный район, Полновское сельское поселение
49612443286д Рабежадеревня
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