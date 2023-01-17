Рабежа
Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
425. Робежо, село бывшее государственное, при реке Робежке, дворов 51, жителей 241, волостное правление (уездный город в 48 верстах), церковь православная, 2 лавки. В 16 Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
45Рабежа (с.)3-го стана, 3-го зем. уч.Рабежского595519818538350+1земледелиелесные заработки—ручей Рабежка.Церк.-пр. школа, волостное правление, земская конная станция, фельдшерский пункт, кв. полиц. ур.,мелочная лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59851Рабежадеревня57°35'00"33°13'00"O-36-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49612443286д Рабежадеревня