село Альфа, Козловский уезд, Тамбовская губерния (на 1926) — Familio

Альфа

Козловский уезд, Тамбовская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
С. Мордовки, Д. Александровка13Ник. Алекс. Федцов3046663

Список населённых мест Тамбовской губернии 1926 года

№ по уездуНазваниеГод возникновенияХозяйствМужчинЖенщинВсегоКм. от уездного центраКм. от волостного центраКм. от ближайшей ж. д. станции
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Шехманская волость
1071Альфа, с.-х. т-во1918Русских: 10. Прочих: —. Всего: 10.372360578Избердей: 28.

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