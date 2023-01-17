посёлок Вольный, посёлок Вольный, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Вольный

Балахтинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Балахтинский район
138038Вольныйпосёлок55°16'91°02'N-46-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Балахтинский муниципальный район, Сельское поселение Чистопольский сельсовет
4604425106п Вольный#Н/Д
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