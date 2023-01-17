Васильевка
Добрушский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
142. Васильевка, село бывшее владельческое, при речке Уте, дворов 287, жителей 1730, церковь православная, 6 ветр. млн.
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
6Село Васильевка проселкер. УтеВасильев. с. об. церк. земли409 31310 81339 7Васильевск. пр. 10240
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Васильевка482