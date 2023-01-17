агрогородок Васильевка, агрогородок Васильевка, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Васильевка

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Краснобудская волость
142. Васильевка, село бывшее владельческое, при речке Уте, дворов 287, жителей 1730, церковь православная, 6 ветр. млн.

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Красно-Будская волость
6Село Васильевка проселкер. УтеВасильев. с. об. церк. земли409 31310 81339 7Васильевск. пр. 10240

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Тереховский сельсовет
аг. Васильевка482
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