село Галка, село Галка, Сумська область (на 2018) — Familio

Галка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
3917Галка, с. вл. и каз.при рч. Ромне.252531610441045Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Роменский уезд, Велико-Бубновская волость
969. Галка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Ромне, дворов 332, жителей 1950, церковь православная, школа, 3 питейных дома, 2 лавки, 4 кзн., 50 ветр Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Велико-Бубновская волость
9.0Галка селоГалчанское козаков1230
9.0Галка село с №№ 10-11Галчанско-Никифоровское крестьян собственников12302216358886174

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21737Галкаселоцентр сільської радир-н Роменськийсільрада Галківська
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