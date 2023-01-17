село Меховое, село Меховое, Сухиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Меховое

Сухиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Козельский уезд
1112Меховое, с. вл.при рч. Жерновке17898389432Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Козельский уезд, Каменская волость
345. Меховое (Елизаветино), село бывшее владельческое, при речке Жерновке, дворов 140, жителей 896, церковь православная, школа, почтовая станция, красильня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Сухиничский район
66113Меховоесело54°03'35°33'N-36-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Сухиничский муниципальный район, Сельское поселение село Татаринцы
29636448111с Меховоесело
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