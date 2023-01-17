деревня Давыдово, деревня Давыдово, Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019) — Familio

Давыдово

Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
615Давыдово, д. удел.при рч. Усани.401669382436Раскольническая часовня 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Запонорская волость
285. Давыдово, деревня бывшая удельная, при речке Сонице, дворов 100, жителей 635, раскольническая часовня, 3 лавки, красильня

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Запонорская волость
Дер. Давыдово423станция Давыдово. 1133Земское училище, церковно-приходская школа, казенная винная лавка, пивная, трактир с пивом, ренсковый погреб, 3 ткацких раздаточных конторы и 2 мануфактурных лавки.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Орехово-Зуевский район
41737Давыдоводеревня55°37'с.ш.38°52'в.д.N-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ликино-Дулёво
46749000281д Давыдоводеревня
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