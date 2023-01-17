село Засечное, село Засечное, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Засечное

Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1117Саранская слобода (Архангельская, Засечная), с. вл.при руч. Рысьевке.1212127460461Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Сумароковская волость
590. Засечное (Саранская Слобода), село бывшее владельческое, при речке Рысьевке, дворов 145, жителей 926, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Мокшанский район
47059Засечноесело53°33'44°40'N-38-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Засечный сельсовет
56645404101с Засечноесело
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