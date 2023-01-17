село Юрчаково, село Юрчаково, Афанасьевская волость, Шуйский уезд (на 1905) — Familio

Юрчаково

Афанасьевская волость, Шуйский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5579Юрчаково, с. вл.при р. Тезе.11123846Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Юрчаковская волость
985. Юрчаково, село бывшее владельческое, при реке Тезе, дворов 19, жителей 110, волостное правление (уездный город в 1 версте), церковь православная, кирпичный завод, ве Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Афанасьевская волость
6532Юрчаково село22954103110
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