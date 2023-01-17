Юрчаково
Афанасьевская волость, Шуйский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5579Юрчаково, с. вл.при р. Тезе.11123846Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
985. Юрчаково, село бывшее владельческое, при реке Тезе, дворов 19, жителей 110, волостное правление (уездный город в 1 версте), церковь православная, кирпичный завод, ве Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
6532Юрчаково село22954103110