деревня Тимошкино, деревня Тимошкино, Леонтьевская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Тимошкино

Леонтьевская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3341Тимошкино, д. влпри рч. Чеснаве.2448692105Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Моложский уезд, Леонтьевская волость
1081. Тимошкино, деревня бывшая владельческая, при речке Чеснаве, дворов 38, жителей 209, волостное правление (уездный город в 30 верстах). В 1 версте — церковь православ Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Леонтьевская волость
д. ТимошкинскоеVI. Тимошкинское общество593963Леонтьевский приход
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