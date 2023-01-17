Тимошкино
Леонтьевская волость, Мологский уезд (на 1901)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3341Тимошкино, д. влпри рч. Чеснаве.2448692105Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1081. Тимошкино, деревня бывшая владельческая, при речке Чеснаве, дворов 38, жителей 209, волостное правление (уездный город в 30 верстах). В 1 версте — церковь православ Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ТимошкинскоеVI. Тимошкинское общество593963—Леонтьевский приходПоказать скан