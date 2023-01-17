деревня Лебедевка, деревня Лебедевка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Лебедевка

Каратузский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Сагайская волость
2228Лебедева, з. 1-я, на р. Джеге826287
2229Лебедева, з. 2-я, на р. Джеге410812

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Каратузский район
164344Лебедевкадеревня53°35'92°45'N-46-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Каратузский муниципальный район, Сельское поселение Лебедевский сельсовет
4622411101д Лебедевка#Н/Д
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