село Сомово, село Сомово, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Сомово

Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
2079Сомово (Самово, Самов), с. вл.при р. Навле.3216102560618Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Самовская волость
599. Самово, село бывшее владельческое и государственное, при реке Павле, дворов 197, жителей 1443, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православны Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Шаблыкинский район
63685Сомовосело52°52'с.ш.34°57'в.д.N-36-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Шаблыкинский муниципальный район, Сомовское сельское поселение
54659410101с Сомовосело
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