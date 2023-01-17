деревня Новики, деревня Новики, Староконстантиновский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Новики

Староконстантиновский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Староконстантиновский уезд, Староконстантиновская волость
1896. Новики, деревня бывшая владельческая, при реке Случе, дворов 44, жителей 330, волостное правление (уездный город в 1 версте), школа, питейный дом, поташн. зав. В 3 Показать все
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