посёлок Петрово-Борковский, посёлок Петрово-Борковский, Бобровский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Петрово-Борковский

Бобровский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
669Борковский, пос. вл.при Борковском логе.1010106872
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Пчелиновская волость
315. Петровско-Барковское, сельцо бывшее владельческое, дворов 101, жителей 724

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Бобровский район
6811Петрово-Борковскийпосёлок51°01'с.ш.39°56'в.д.M-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Бобровский муниципальный район, Ясенковское сельское поселение
20604468116п Петрово-Борковскийпоселок
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