село Чувашская Чебоксарка, село Чувашская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Чувашская Чебоксарка

Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3249Чувашская Чебоксарка, д. каз.при рч. Чебоксарке.38243293109
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Изгарская волость
Чувашская Чебоксарка с выселком того же названия, Изгарскойчуваши655
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Чувашская ЧебоксаркаЧувашская ЧебоксаркаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Новошешминский район
190278Чувашская Чебоксаркасело55°04'50°54'N-39-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Новошешминский муниципальный район, Чебоксарское сельское поселение
92645447101с Чувашская Чебоксаркасело
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