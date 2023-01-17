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Шипчик-касы

Покровская волость, Чебоксарский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
нет данных
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Покровская волость
1400. Кучеева (Чипки-Касы), деревня бывшая государственная, при речке Анише, дворов 117, жителей 534

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Покровская волость
Шипчик-касы, Покровскойчуваши131
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